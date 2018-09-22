Пресс-служба Зимина опровергла информацию о его уходе в отставку

Пресс-служба главы Хакасии Виктора Зимина опровергла информацию о том, что он уходит в отставку.

Как уточнила ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина, Зимин своим обращением, в котором он говорил об уходе, подразумевал отказ от участия во втором туре выборов.

«Ни о какой отставке речи не идёт. Виктор Михайлович — действующий глава региона», — сказала она.

Ранее на сайте республиканского правительства появилось обращение губернатора, в котором указывалось, что он принял решение уйти.

«Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убеждён, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — приводилась на сайте его цитата.

Ранее стало известно, что Зимин, принимавший участие в выборах главы региона, снял свою кандидатуру.