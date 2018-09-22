В ЦИК заявили о готовности регионов ко вторым турам губернаторских выборов

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Избирательные системы регионов, где в воскресенье, 23 сентября, состоятся вторые туры на выборах глав субъектов России, готовы к проведению голосования. Об этом заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

«Естественно, ЦИК достаточно внимательно следит за всем происходящим, на заседаниях ЦИК мы неоднократно заслушивали регионы о готовности к проведению второго тура. И есть понимание, что избирательные системы этих регионов готовы к проведению второго тура голосования по выборам губернатора и глав регионов, — цитирует РИА Новости Булаева.

Ранее стало известно, что действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов.

Выборы в Хакасии прошли в единый день голосования, но ни один из кандидатов не смог набрать 50%. Второй тур должен был пройти 23 сентября.

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