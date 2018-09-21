Памфилова посоветовала Тарасенко и Ищенко отказаться от участия в выборах

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила надежду, что экс-кандидаты в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко не будут участвовать в новых выборах.

«Я надеюсь, что нынешние кандидаты, которые потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей, — что ни один из них не решится в такой ситуации выставить свою кандидатуру», — сказала она в эфире РБК.

По её словам, будущим кандидатам на данный пост необходимо сделать выводы из текущей ситуации и поработать над ошибками.

20 сентября избирательная комиссия Приморья по рекомендации ЦИК признала результаты досрочных выборов недействительными.

Тарасенко назвал это честным решением, Ищенко пообещал его обжаловать.

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