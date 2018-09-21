В России намерены пересмотреть перечень запрещённых для женщин профессий

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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что в России будет сокращён список запрещённых для женщин профессий.
В России намерены пересмотреть перечень запрещённых для женщин профессий
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, снимутся ограничения на работу на хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, на работу в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники.

«В настоящее время мы ведём работу по пересмотру действующего перечня из 456 «запрещённых» профессий, принимая во внимание наличие в нём отдельных профессий и видов работ, которые априори не применяются в современном производстве, а также автоматизацию технологических процессов, связанную с применением современного оборудования на рабочих местах», — заявил Топилин.

Ранее министр также заявил о необходимости продолжать сокращать разницу в заработных платах мужчин и женщин.

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