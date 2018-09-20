МИД: США готовы использовать террористов для свержения властей Сирии

Министерство иностранных дел России заявило, что США по-прежнему готовы использовать террористов для свержения сирийских властей. Об этом говорится в опубликованном комментарии российского МИД.

«Вашингтонские стратеги были готовы и до сих пор не прочь использовать для свержения правительства Сирии (и в других своих геополитических целях) кого угодно, включая настоящих террористов», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что многие террористические угрозы в мире «могли быть купированы гораздо раньше», если бы не «откровенное попустительство со стороны США разного рода экстремистам, несмотря на многочисленные тревожные сигналы».

Министерство также отметило, что Россия, со своей стороны, готова к налаживанию самого широкого международного контртеррористического сотрудничества.

«По-прежнему открыты к максимальному углублению взаимодействия с США в этой сфере», — заявили в ведомстве.

Ранее США заявили, что готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе.