МИД: США готовы использовать террористов для свержения властей Сирии

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России заявило, что США по-прежнему готовы использовать террористов для свержения сирийских властей. Об этом говорится в опубликованном комментарии российского МИД.
МИД: США готовы использовать террористов для свержения властей Сирии
  • © Global Look Press

«Вашингтонские стратеги были готовы и до сих пор не прочь использовать для свержения правительства Сирии (и в других своих геополитических целях) кого угодно, включая настоящих террористов», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что многие террористические угрозы в мире «могли быть купированы гораздо раньше», если бы не «откровенное попустительство со стороны США разного рода экстремистам, несмотря на многочисленные тревожные сигналы».

Министерство также отметило, что Россия, со своей стороны, готова к налаживанию самого широкого международного контртеррористического сотрудничества. 

«По-прежнему открыты к максимальному углублению взаимодействия с США в этой сфере», — заявили в ведомстве.

Ранее США заявили, что готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить