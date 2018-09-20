Шесть человек госпитализированы после ДТП с автобусами под Воронежем

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Воронежской области, сообщает региональное управление МВД.

Отмечается, что авария произошла примерно в 14:00 в Лискинском районе на автодороге Лиски — Колыбелка.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении.

В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, проинформировали в ведомстве.

18 сентября под Воронежем произошло ещё одно ДТП с участием автобусов. Тогда погибли пять человек и около 20 пострадали. Возбуждено два уголовных дела.