СК возбудил дело после ДТП с автобусами под Воронежем

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Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с двумя автобусами в Воронежской области, сообщает региональное управление СК.
СК возбудил дело после ДТП с автобусами под Воронежем
  • РИА Новости

Дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть пятерых лиц).

Отмечается, что изъята документация автобуса Neoplan, создана следственно-оперативная группа.

Ранее полиция также возбудила дело по факту ДТП.

Авария произошла вечером 18 сентября в Новоусманском районе области. По последним данным, пять человек погибли и около 20 пострадали.

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