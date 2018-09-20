В ЛДПР предложили создать новую комиссию в Госдуме во главе с Поклонской

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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением создать комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей.
В ЛДПР предложили создать новую комиссию в Госдуме во главе с Поклонской
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«Мы предлагаем, особенно учитывая последние кадровые изменения, кадровые перестановки, объединение комиссий, создать в Госдуме комиссию, которая будет… следить за тем, как депутаты Госдумы соблюдают свои обязанности», — цитирует РИА Новости Власова.

При этом он считает, что возглавить эту комиссию должна Наталья Поклонская.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить комиссию по этике и комиссию по контролю за доходами.

Кроме того, 18 сентября стало известно, что в Госдуме снизили размер штрафа за пропуск депутатом пленарного заседания без уважительной причины.

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