В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами
- РИА Новости
По её словам, предложение о создании единой структуры изучалось с начала года.
«В данную комиссию предлагается передать все те вопросы, которыми занималась комиссия по этике, передать вопросы, которыми занималась комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера», — цитирует Савастьянову РИА Новости.
Она отметила, что структура будет заниматься, в частности, прекращением полномочий депутатов.
В октябре 2016 года комиссию по контролю за доходами возглавила депутат Наталья Поклонская.