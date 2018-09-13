В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами

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Комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить комиссии по этике и контролю за доходами, заявила глава комитета Ольга Савастьянова.
В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами
  • РИА Новости

По её словам, предложение о создании единой структуры изучалось с начала года.

«В данную комиссию предлагается передать все те вопросы, которыми занималась комиссия по этике, передать вопросы, которыми занималась комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера», — цитирует Савастьянову РИА Новости.

Она отметила, что структура будет заниматься, в частности, прекращением полномочий депутатов.

В октябре 2016 года комиссию по контролю за доходами возглавила депутат Наталья Поклонская.

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