На Камчатке в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребёнок, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего госинспектора Елизовского отделения ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Ольгу Зубрицкую.

«В результате ДТП пострадали четыре пассажира микроавтобуса: женщина 1978 года рождения и её двухлетняя дочь, мужчина 1963 года рождения и ещё одна женщина 1969 года рождения. Кроме того, пострадал пассажир Toyota Lite Ace 1987 года рождения. Все пострадавшие были осмотрены прибывшими на место аварии медиками, им назначено амбулаторное лечение», — заявила Зубрицкая.

Отмечается, что ДТП произошло на 28 километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, следовавшего по маршруту № 104, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с небольшим грузовиком Toyota Lite Ace.

В ведомстве добавили, что, по словам водителя маршрутки, в момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе двое детей.