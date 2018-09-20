Корабли ТОФ вернулись в пункты постоянной дислокации после «Востока-2018»

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Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись в места постоянной дислокации после манёвров «Восток-2018», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана второго ранга Николая Воскресенского.

«Сегодня в пункты постоянной дислокации после участия в манёврах «Восток-2018» вернулись корабли и суда обеспечения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота», — заявил Воскресенский.

Он отметил, что в учениях были задействованы около 30 кораблей, катеров, подводных лодок и судов ТОФ.

Вознесенский сообщил, что во время учений в Охотском море корабли ТОФ взаимодействовали с морской пехотой и морской авиацией и выполнили более 50 боевых упражнений.

Ранее стало известно, что в ходе манёвров «Восток-2018» ударная группа кораблей ТОФ поразила крылатыми ракетами надводную цель.

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