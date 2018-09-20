Опрос: почти две трети россиян ежедневно заходят в интернет

Почти две трети россиян (65%) ежедневно заходят в интернет, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На сегодняшний день доля интернет-пользователей в России довольно высокая — 80% наших сограждан с той или иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 14% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко», — говорится в результатах исследования.

По данным опроса, 97% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет пользуются интернетом ежедневно, это самая активная аудитория, среди высокообразованных таких 78%, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 76%.

Ранее сообщалось, что россияне чаще читают новости в социальных сетях и СМИ, а не художественную и научную литературу.