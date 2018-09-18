Опрос: россияне чаще читают новости в соцсетях и СМИ, чем литературу

Проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос показал, что россияне чаще читают новости в социальных сетях и СМИ, а не художественную и научную литературу.

Как сообщает РИА Новости, в рамках опроса участников попросили выбрать из предложенного списка то, что они читали в течение последней недели.

«Чаще всего россияне читают новости в социальных сетях (39%) и в СМИ (38%)», — отметили во ВЦИОМ.

При этом 34% респондентов заявили, что читали художественную литературу. Почти треть опрошенных (30%) рассказали, что читали профессиональную и научную литературу.

Отмечается, что каждый четвёртый участник опроса читал блоги и популярные статьи в интернете.

Ранее сообщалось, что холостых мужчин в России больше, чем незамужних женщин.