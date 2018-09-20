В России прошла масштабная тренировка боевых пусков зенитных ракет

Зенитчики Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебные боевые пуски ракет по целям условного противника в семи регионах округа — на Ставрополье, Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, в Дагестане, Северной Осетии и Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

«Зенитные ракетные комплексы ЗРК «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Панцирь-С1» и «С-400» зенитно-ракетных соединений и воинских частей Южного военного округа провели учебно-боевые пуски в ходе масштабной тренировки разведывательно-ударных контуров общевойсковых объединений ЮВО», — заявил Астафьев.

Он отметил, что для создания условных целей были использованы имитационные ракеты-мишени. Их координаты поступили на командные пункты зенитных дивизионов, которые были развёрнуты на полигоне в Астраханской области.

Сообщается, что в учениях также принимали участие артиллеристы и ракетчики ЮВО, которые совместно с зенитчиками выполнили более 400 огневых задач, 150 из которых с боевой стрельбой. В течение дня им удалось отработать около 500 нормативов.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие впервые перебросили ракетные комплексы «Искандер-М» с Урала в Киргизию с целью участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ.