В России прошла масштабная тренировка боевых пусков зенитных ракет
«Зенитные ракетные комплексы ЗРК «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Панцирь-С1» и «С-400» зенитно-ракетных соединений и воинских частей Южного военного округа провели учебно-боевые пуски в ходе масштабной тренировки разведывательно-ударных контуров общевойсковых объединений ЮВО», — заявил Астафьев.
Он отметил, что для создания условных целей были использованы имитационные ракеты-мишени. Их координаты поступили на командные пункты зенитных дивизионов, которые были развёрнуты на полигоне в Астраханской области.
Сообщается, что в учениях также принимали участие артиллеристы и ракетчики ЮВО, которые совместно с зенитчиками выполнили более 400 огневых задач, 150 из которых с боевой стрельбой. В течение дня им удалось отработать около 500 нормативов.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие впервые перебросили ракетные комплексы «Искандер-М» с Урала в Киргизию с целью участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ.