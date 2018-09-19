В Госдуме прокомментировали результаты опроса о запрете использования гаджетов в школах

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина в беседе с m24 прокомментировала результаты опроса, согласно которому 73% россиян поддерживают запрет использования гаджетов в школах.

По словам депутата, на практике использование мобильных телефонов в школе в неучебных целях запрещено.

«Гаджеты чаще всего отвлекают детей от учебного процесса, мешают учителю вести урок. Так же, как 25 лет назад было запрещено играть на уроке с «радугой» и «лизунами», сегодня ребёнку не разрешают отвлекаться на телефон», — заявила она.

Вместе с тем, отметила Духанина, иногда учитель может спланировать урок так, что школьникам понадобится использовать мобильные устройства, но это необходимо не каждый урок. К смартфону, как и к любому другому техническому устройству, следует относиться здраво.

Как считает депутат, если гаджеты создают проблемы на уроках, то школа может провести расширенное собрание педагогов, детей и родителей и выработать подходящие решения.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (83%) считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться.