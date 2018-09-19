Прокуратура начала проверку сообщений об угрозах ветерану в Казани из-за долга за ЖКУ
- РИА Новости
С Величко уже встретилась помощник прокурора Авиастроительного района Ирина Шурыгина.
По имеющимся данным, в СУ СК России по Татарстану начали доследственную проверку по признакам вымогательства, но намерены дождаться результатов прокурорской проверки.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить данные о том, что ветерану Юрию Величко из Казани поступали угрозы.
Также проверку проведёт Минстрой.