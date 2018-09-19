Прокуратура начала проверку сообщений об угрозах ветерану в Казани из-за долга за ЖКУ

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Прокуратура начала проверку сообщений о том, что ветерану Юрию Величко из Казани было отключено электричество из-за долга за услуги ЖКХ и что он получал угрозы со стороны коллекторов, передаёт «Реальное время».
Прокуратура начала проверку сообщений об угрозах ветерану в Казани из-за долга за ЖКУ
  • РИА Новости

С Величко уже встретилась помощник прокурора Авиастроительного района Ирина Шурыгина.

По имеющимся данным, в СУ СК России по Татарстану начали доследственную проверку по признакам вымогательства, но намерены дождаться результатов прокурорской проверки.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить данные о том, что ветерану Юрию Величко из Казани поступали угрозы.

Также проверку проведёт Минстрой.

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