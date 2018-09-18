Минстрой проверит данные об угрозах ветерану в Казани из-за долга по ЖКХ

Минстрой России поручил провести проверку данных о том, что ветерану Юрию Величко из Казани было отключено электричество из-за долга за услуги ЖКХ, а также сообщения о том, что он получал угрозы со стороны коллекторов. Об этом RT заявил заместитель главы ведомства Андрей Чибис.

«Я узнал о ситуации из средств массовой информации, и сейчас мы с ней разбираемся. Долг действительно есть — и мы выясняем, как именно он образовался, сейчас сведения, которые опубликованы в СМИ, не совпадают с той информацией, которую предоставляет управляющая компания», — рассказал он.

Он подчеркнул, что в связи с этим будет проведена проверка, а соответствующее поручение уже дано Государственной жилищной инспекции.

«Я держу её (ситуацию. — RT) на личном контроле. Безусловно, никто не будет отключать ветерану коммунальные услуги, и уж конечно, ни о каких мерах воздействия не может идти речи. Если сведения, опубликованные в СМИ, подтвердятся хотя бы частично, виновные понесут заслуженное наказание. Если честно, в голове не укладывается, как можно выбивать долги у ветерана, отключая ему электричество», — добавил Чибис.

Ранее в СМИ появились данные о том, что ветерану Юрию Величко отключили электричество из-за долга по ЖКУ.

Сам ветеран заявлял, что исправно платит за ЖКУ, однако в управляющей компании утверждают, что он накопил 40 тыс. рублей долга.

По словам Величко, он также получал угрозы со стороны коллекторов.