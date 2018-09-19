Глава СК поручил проверить данные об угрозах ветерану в Казани из-за долга по ЖКХ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить данные о том, что ветерану Юрию Величко из Казани поступали угрозы со стороны коллекторов из-за долга по ЖКХ.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан организовать доследственную проверку по материалам СМИ о противоправных действиях коллекторов в отношении 92-летнего ветерана войны, проживающего в Казани», — указывается в заявлении.

Как отметили в СК, таким образом ведомство решило отреагировать на данные, появившиеся в СМИ, согласно которым местное отделение ЖКХ отнесло ветерана к числу злостных неплательщиков, так как у него якобы образовался долг в 40 тыс. рублей по коммунальным услугам.

По информации журналистов, ветерану не только периодически отключают электроэнергию и воду, но и угрожают коллекторы, которых привлекли к взысканию якобы имеющегося долга.

«Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все изложенные в сюжете обстоятельства», — добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что Минстрой России поручил провести проверку данных о том, что Величко было отключено электричество из-за долга за услуги ЖКХ, а также сообщения о том, что он получал угрозы со стороны коллекторов.