Детский омбудсмен прокомментировала идею запрета использования телефонов в школах

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Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова считает, что детям полезно было бы оставлять мобильные телефоны при входе в школу.
Детский омбудсмен прокомментировала идею запрета использования телефонов в школах
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Таким образом она прокомментировала инициативу ограничить использование телефонов школьниками на уроках.

«Мне нравится школа, где все телефоны остаются на входе. Как дети дома пользуются телефонами, решают родители, а в школе — вправе решать школа. Мне кажется, совершенно удобно, что телефоны остаются на входе и дети уже дальше ими не пользуются», — цитирует ТАСС Кузнецову.

При этом она отметила, что окончательное решение на введение таких запретов должна принимать администрация образовательного учреждения.

Ранее опрос показал, что 73% россиян поддерживают идею запрета использования гаджетов в школах.

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