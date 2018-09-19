Детский омбудсмен прокомментировала идею запрета использования телефонов в школах

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова считает, что детям полезно было бы оставлять мобильные телефоны при входе в школу.

Таким образом она прокомментировала инициативу ограничить использование телефонов школьниками на уроках.

«Мне нравится школа, где все телефоны остаются на входе. Как дети дома пользуются телефонами, решают родители, а в школе — вправе решать школа. Мне кажется, совершенно удобно, что телефоны остаются на входе и дети уже дальше ими не пользуются», — цитирует ТАСС Кузнецову.

При этом она отметила, что окончательное решение на введение таких запретов должна принимать администрация образовательного учреждения.

Ранее опрос показал, что 73% россиян поддерживают идею запрета использования гаджетов в школах.