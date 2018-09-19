В Удмуртии почти 200 тысяч человек сделали прививки против гриппа

В Удмуртии почти 200 тыс. человек, в том числе 80 тыс. детей, сделали прививки против гриппа, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону. Это данные на 18 сентября.

© Максим Богодвид

РИА Новости

Лидерами по вакцинации взрослых названы Можга и Киясовский район. За последнюю неделю ОРВИ заболели 9,5 тыс. человек, что не превышает эпидемический порог. Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа.