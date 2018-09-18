Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа

Роспотребнадзор рассказал, какие меры нужно принять, чтобы не заболеть гриппом осенью, сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на сайт службы.

В частности, при первых симптомах следует перестать появляться в общественных местах, чтобы вовремя заняться лечением и не заразить окружающих.

Также нужно незамедлительно обратиться к врачу, поскольку при гриппе самолечение недопустимо. В случае повышения температуры тела до 38-39 градусов необходимо вызвать скорую помощь.

Полезными названы добавление в рацион блюда с чесноком, употребление продуктов с витамином С, занятия физкультурой. Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о вакцинации.

Ранее m24 сообщало, что в Москве более 100 тыс. человек привились от гриппа в мобильных пунктах бесплатной вакцинации.