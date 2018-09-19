Зюганов потребовал отставки врио главы Приморья

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Андрей Тарасенко должен быть отправлен в отставку с поста врио губернатора Приморского края, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов потребовал отставки врио главы Приморья
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», — цитирует Зюганова Интерфакс.

Он также потребовал распустить избирательные комиссии, которые «нарушили все нормы», расследовать фальсификации во втором туре выборов главы региона и возбудить уголовные дела.

Лидер КПРФ назвал недопустимой ситуацию, когда «администрация, правоохранительная система, члены выборной кампании и избирательных комиссий организуют преступную группировку, которая даёт заведомо лживые результаты».

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о серьёзных нарушениях закона на выборах в Приморье и рекомендовала признать их недействительными.

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