Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» завершил деловой визит в Грецию

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» завершил деловой визит в Грецию и продолжил выполнение задач в Средиземном море, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Заход российского корабля на остров Порос был приурочен к 190-летию установления дипломатических отношений между Россией и Грецией. Экипаж принял участие в возложении венков к памятной доске в резиденции первого президента Греции Иоанниса Каподистрии.

Кроме того, на фрегате побывал чрезвычайный и полномочный посол России в Греческой Республике Андрей Маслов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.