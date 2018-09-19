Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» завершил деловой визит в Грецию

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» завершил деловой визит в Грецию и продолжил выполнение задач в Средиземном море, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» завершил деловой визит в Грецию
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Заход российского корабля на остров Порос был приурочен к 190-летию установления дипломатических отношений между Россией и Грецией. Экипаж принял участие в возложении венков к памятной доске в резиденции первого президента Греции Иоанниса Каподистрии.

Кроме того, на фрегате побывал чрезвычайный и полномочный посол России в Греческой Республике Андрей Маслов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.

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