Памфилова о «наведении порядка» в избирательной системе: у меня есть поддержка президента

Глава ЦИК России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что получила поддержку российского лидера Владимира Путина для «наведения порядка» в избирательной системе страны.

«У меня есть поддержка президента на выполнение этой главной функции, для чего я сюда пришла: навести порядок в избирательной системе. У нас выборы должны быть максимально чистыми. Нам ещё много предстоит сделать», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что краевой избирком Приморья в четверг, 20 сентября, проведёт заседание, на котором примет решение по вопросу признания недействительными итогов выборов губернатора региона.

После обработки 100% бюллетеней стало известно, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06% голосов избирателей.