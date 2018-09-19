Памфилова пообещала беспощадно отменять итоги выборов при нарушениях

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При нарушениях на выборах итоги голосования будут беспощадно отменяться, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».
Памфилова пообещала беспощадно отменять итоги выборов при нарушениях
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Я ещё раз хочу сказать, мы никому не позволим перечеркнуть усилия огромного количества порядочных профессиональных людей, перечеркнуть всю нашу работу. Поэтому будем беспощадно отменять выборы, не дай бог если такое случится в Хакасии, в Хабаровском крае или во Владимирской области», — цитирует главу ЦИК РИА Новости.

Памфилова пообещала не допустить того, чтобы за фальсификации «трусливых мерзавцев» отвечали «стрелочники», и всегда находить организаторов.

Ранее Памфилова заявила о серьёзных нарушениях закона на выборах в Приморском крае. ЦИК рекомендовала признать их недействительными.

23 сентября в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области пройдёт второй тур выборов.

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