Суд в Перми отклонил апелляции по делу об избиении DJ Smash

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Пермский краевой суд отклонил апелляции сторон по делу об избиении российского музыканта Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Суд в Перми отклонил апелляции по делу об избиении DJ Smash
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«В среду состоялось рассмотрение апелляции, суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а жалобы сторон — без удовлетворения», — уточнил собеседник агентства.

В июле Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы по делу об избиении артиста.

URA.RU передавало, что рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, прокомментировал дело об избиении Ширмана.

Позднее стало известно, что обе стороны обжаловали приговор.

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