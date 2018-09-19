Суд в Перми отклонил апелляции по делу об избиении DJ Smash
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«В среду состоялось рассмотрение апелляции, суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а жалобы сторон — без удовлетворения», — уточнил собеседник агентства.
В июле Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы по делу об избиении артиста.
URA.RU передавало, что рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, прокомментировал дело об избиении Ширмана.
Позднее стало известно, что обе стороны обжаловали приговор.