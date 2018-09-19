Суд в Перми начал рассматривать апелляцию по делу об избиении DJ Smash

Пермский краевой суд начал рассмотрение апелляции по делу об избиении российского музыканта Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В среду началось рассмотрение апелляции, в эти минуты идёт заседание суда», — рассказала собеседница агентства.

В июле Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы по делу об избиении музыканта.

Ширман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение суда.

Позднее стало известно, что обе стороны подали апелляцию.