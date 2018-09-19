Суд в Перми начал рассматривать апелляцию по делу об избиении DJ Smash

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Пермский краевой суд начал рассмотрение апелляции по делу об избиении российского музыканта Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash.
Суд в Перми начал рассматривать апелляцию по делу об избиении DJ Smash
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В среду началось рассмотрение апелляции, в эти минуты идёт заседание суда», — рассказала собеседница агентства.

В июле Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы по делу об избиении музыканта.

Ширман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение суда.

Позднее стало известно, что обе стороны подали апелляцию.

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