СМИ: В России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников
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По данным издания, сеть должна работать на базе высокоскоростной технологии LTE-450.
«Абонентские устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации (push-to-talk), и передавать видео», — говорится в тексте.
Для бесперебойной работы сети необходим диапазон частот в 450 МГц, владельцем которого является компания Tele2.
По предварительной информации, реализация проекта обойдётся в 73,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Государственную думу проект закона, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и своих сослуживцах.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН оценил законопроект.