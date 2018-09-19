СМИ: В России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников

Короткая ссылка
В России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников, а также представителей силовых структур, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные программы «Цифровая экономика».
СМИ: В России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников
  • © pixabay.com

По данным издания, сеть должна работать на базе высокоскоростной технологии LTE-450.

«Абонентские устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации (push-to-talk), и передавать видео», — говорится в тексте.

Для бесперебойной работы сети необходим диапазон частот в 450 МГц, владельцем которого является компания Tele2.

По предварительной информации, реализация проекта обойдётся в 73,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Государственную думу проект закона, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН оценил законопроект.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить