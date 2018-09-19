СМИ: В России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников

В России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников, а также представителей силовых структур, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные программы «Цифровая экономика».

По данным издания, сеть должна работать на базе высокоскоростной технологии LTE-450.

«Абонентские устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации (push-to-talk), и передавать видео», — говорится в тексте.

Для бесперебойной работы сети необходим диапазон частот в 450 МГц, владельцем которого является компания Tele2.

По предварительной информации, реализация проекта обойдётся в 73,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Государственную думу проект закона, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН оценил законопроект.