Эксперт оценил внесённый в Госдуму законопроект о запрете военным размещать в сети данные о себе
«Сегодня военнослужащие не могут приносить с собой на службу ни один телефон, в котором есть любой выход в сеть. Это давным-давно оформлено как приказ. Соответственно, сейчас этот законопроект закрепляет эту практику окончательно», — заявил эксперт.
По его словам, в нынешнее время информация сама по себе является оружием, и именно через соцсети утекает большинство данных.
Ранее сообщалось, что в проекте закона речь идёт о запрете военным размещать в СМИ и интернете «информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих», которая позволила бы «раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений».