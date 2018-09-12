Эксперт оценил внесённый в Госдуму законопроект о запрете военным размещать в сети данные о себе

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН оценил внесённый в Государственную думу законопроект, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и своих сослуживцах.

«Сегодня военнослужащие не могут приносить с собой на службу ни один телефон, в котором есть любой выход в сеть. Это давным-давно оформлено как приказ. Соответственно, сейчас этот законопроект закрепляет эту практику окончательно», — заявил эксперт.

По его словам, в нынешнее время информация сама по себе является оружием, и именно через соцсети утекает большинство данных.

Ранее сообщалось, что в проекте закона речь идёт о запрете военным размещать в СМИ и интернете «информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих», которая позволила бы «раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений».