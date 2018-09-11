В Госдуму внесён законопроект о запрете военным размещать в сети данные о себе

Правительство внесло в Государственную думу проект закона, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.

Как отмечается, речь идёт о запрете военным размещать в СМИ и интернете «информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих», которая позволила бы «раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений».

Исключением станут случаи, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в «которых федеральным законом предусмотрена военная служба».