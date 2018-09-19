В Хабаровском крае при опрокидывании лодки погиб турист

В Хабаровском крае в результате опрокидывания лодки погиб один турист, к месту ЧП вылетел спасательный вертолёт. Об этом информирует пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

Инцидент произошёл во время сплава группы из четырёх человек на байдарках.

«По оперативной информации, в результате опрокидывания лодки один турист погиб. Группа не может продолжать маршрут самостоятельно», — заявили в МЧС.

Для помощи туристам, сплавляющимся по реке Урми, из Хабаровска в Верхнебурейский район вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Отмечается, что расстояние от вертолёта до группы туристов составляет 260 км.

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