СМИ: В России могут увеличить штрафы за нарушение судебного запрета

В Госдуме планируют увеличить до 3 млн рублей размер штрафа за нарушение судебного запрета вести хозяйственную деятельность на потенциально опасных объектах.

Как пишет газета «Известия», соответствующий законопроект в Госдуму внёс зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, его поддержали более 60 депутатов.

Нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть законопроект в сентябре.

В случае принятия закона штрафы могут составить от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для граждан, от 500 тыс. до 800 тыс. рублей — для предпринимателей и от 1 млн до 3 млн рублей — для юридических лиц.

«Мы говорим и о мусорных полигонах, и о производстве различных препаратов, в том числе бактериологических, и о рисках распространения ветеринарных заболеваний. Каждый бизнесмен должен нести ответственность за безопасность своего производства», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по по охране здоровья Николай Говорин.

Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить наказание за оборот фальшивых документов.