СМИ: В России планируют ужесточить наказание за оборот фальшивых документов

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать к принятию в первом чтении поправок, предусматривающих ужесточение наказания за фальсификацию, хранение и оборот фальшивых документов. 

Как пишет газета «Известия», летом 2018 года правительство внесло в Госдуму два соответствующих законопроекта. В кабмине предложили ввести более строгое наказание за подделку паспорта или удостоверения, которое предоставляет определённые права. Поправки предполагают наказание в виде трёх лет лишения свободы вместо двух. 

Также планируется ввести наказание за приобретение, хранение и перевозку фальшивых документов с целью использования или продажи — до года лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

При этом поправки в КоАП предполагают увеличение штрафов за предоставление ложных данных для получения паспорта (включая заграничный) или другого документа, удостоверяющего личность. В случае принятия поправок штрафы составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для должностных лиц.

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