В Москве рассказали о разработке инновационной стали
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Как сообщает Newinform, она предназначена для использования при производстве нефтепромысловых труб.
Свойства сплава позволяют снизить затраты на обслуживание и ремонт трубопроводов, поскольку срок службы возрастает в два раза.
В работе принимали участие специалисты ПАО «Северсталь» и ЦНИИЧермет имени Бардина.
В настоящее время идёт подготовка к промысловым испытаниям трубопровода, собранного из «Северкора». До конца года планируется получить международный патент.
Ранее сообщалось об организации фестиваля отечественных изобретений в России.