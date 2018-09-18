В Москве рассказали о разработке инновационной стали

В Московском институте стали и сплавов рассказали о разработке инновационной стали «Северкор».

Как сообщает Newinform, она предназначена для использования при производстве нефтепромысловых труб.

Свойства сплава позволяют снизить затраты на обслуживание и ремонт трубопроводов, поскольку срок службы возрастает в два раза.

В работе принимали участие специалисты ПАО «Северсталь» и ЦНИИЧермет имени Бардина.

В настоящее время идёт подготовка к промысловым испытаниям трубопровода, собранного из «Северкора». До конца года планируется получить международный патент.

Ранее сообщалось об организации фестиваля отечественных изобретений в России.