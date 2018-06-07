В России пройдёт фестиваль отечественных изобретений

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Елена Оя
В России будет организован фестиваль отечественных изобретений и товаров, цель которого — помочь наладить связь между разработчиками инноваций и потенциальными производителями. Об этом RT рассказали инициаторы проекта — Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Мероприятие под названием «Придумано в России» впервые пройдёт с 4 по 6 ноября на территории одного из павильонов ВДНХ и будет приурочено ко Дню народного единства.

Планируется, что фестиваль станет ежегодным и будет включён в календарь международных инновационных форумов.

В рамках мероприятия промышленники и инвесторы смогут увидеть и протестировать новые товары, разработки прототипов, моделей и готовые к запуску в производство изобретения, а также обсудить сотрудничество с их производителями и авторами.

При этом организаторы подчёркивают, что принять участие в проекте можно будет совершенно безвозмездно.

«Нашей стране остро необходимы новые идеи, технологический прорыв. Напомню, недавно об этом говорил и президент России Владимир Путин. Поэтому одна из наших ключевых задач — обеспечить для малых инновационных предприятий бесплатное участие в фестивале. Больше того, отдельным категориям участников мы компенсируем затраты на проезд и доставку экспонатов к месту проведения мероприятия», —рассказал исполнительный директор ВОИР Дмитрий Протасовский.

Ранее сообщалось, что российские изобретатели планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением объявить 2020 год Годом интеллектуальной собственности и изобретательства.

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