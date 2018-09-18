Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусами под Воронежем

Число погибших в результате столкновения двух автобусов в Воронежской области возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Из повреждённого автобуса извлечены тела ещё двух погибших. Всего на данный момент пять погибших», — рассказал источник.

По данным МЧС, в результате аварии пострадали более 20 человек.

Ранее сообщалось о трёх погибших и 37 пострадавших в ДТП с двумя автобусами на трассе «Дон» в Воронежской области.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.