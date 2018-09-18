Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусами под Воронежем

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Число погибших в результате столкновения двух автобусов в Воронежской области возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусами под Воронежем
  • © Госавтоинспекция МВД России

«Из повреждённого автобуса извлечены тела ещё двух погибших. Всего на данный момент пять погибших», — рассказал источник.

По данным МЧС, в результате аварии пострадали более 20 человек.

Ранее сообщалось о трёх погибших и 37 пострадавших в ДТП с двумя автобусами на трассе «Дон» в Воронежской области. 

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

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