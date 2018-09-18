Три человека погибли и 37 пострадали в ДТП с автобусами под Воронежем

Короткая ссылка
В результате столкновения двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, по уточнённым данным, погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Три человека погибли и 37 пострадали в ДТП с автобусами под Воронежем
  • © gibdd.rus / Instagram

«Пострадали 40 человек, три из них погибли», — говорится в сообщении.

Ранее источник передавал о 40 пострадавших в результате аварии. 

По данным источника, инцидент произошёл в Новоусманском районе на 525-м км трассы «Дон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить