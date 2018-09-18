Три человека погибли и 37 пострадали в ДТП с автобусами под Воронежем
В результате столкновения двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, по уточнённым данным, погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
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«Пострадали 40 человек, три из них погибли», — говорится в сообщении.
Ранее источник передавал о 40 пострадавших в результате аварии.
По данным источника, инцидент произошёл в Новоусманском районе на 525-м км трассы «Дон».
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