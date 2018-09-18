Председатель Тюменской гордумы Дмитрий Еремеев отказался отвечать на вопросы RT

7 сентября в связи с широким общественным резонансом RТ направил официальный запрос на интервью спикеру городской думы Тюмени Дмитрию Еремееву, в котором попросил рассказать о причинах, деталях и последствиях резонансного ДТП с его участием, произошедшего ночью 24 июня 2018 года. Дмитрий Еремеев, ранее прокомментировавший этот трагический инцидент, отказался дать развёрнутое интервью.

3 сентября районный суд Тюменской области признал главу города Тюмени виновным в ДТП и обязал его выплатить штраф в размере 160 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель двух человек.

Во время предварительного расследования спикер признал свою вину, раскаялся и выплатил членам семей потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2,8 млн рублей.

17 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что «все нарушения должны рассматриваться в соответствии с законом, невзирая на статус нарушителя или общественный резонанс».

RT связался с родственниками погибших. Марина Нурканова, мать водителя такси Владислава Смоленкова, рассказала, что политик искренне раскаялся и попросил прощения. Кроме того, Нурканова призвала прекратить публичное обсуждение инцидента.

Наталия Пак, вдова погибшего пассажира Артёма Пака, заявила, что также не станет обжаловать приговор. Женщина рассказала, что в одиночку воспитывает четверых детей и беременна пятым. По её словам, она получила компенсацию от виновника аварии и на эти деньги отремонтировала дом. Пак отметила, что никаких дополнительных выплат не получала.

В конце июня на трассе Тюмень — Курган Еремеев, управляя внедорожником Land Cruiser 200, в ночное время выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis, которой управлял 23-летний Владислав Смоленков. Он и пассажир такси, 30-летний отец четверых детей Артём Пак, погибли.