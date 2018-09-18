Власти Екатеринбурга прокомментировали сообщения о смерти школьника в гимназии

Власти Екатеринбурга прокомментировали сообщения о смерти пятиклассника из гимназии №47, передаёт URA.RU.

«Мы не имеем права делать никаких заявлений до завершения расследования. Конечно, мы работаем совместно со всеми органами. Поэтому когда будет информация, тогда и доведём её до сведения общественности», — сказала глава департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.

По её словам, они оказывают всяческое содействие.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга проводит проверку по факту смерти учащегося гимназии №47.