Власти Екатеринбурга прокомментировали сообщения о смерти школьника в гимназии
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- РИА Новости
«Мы не имеем права делать никаких заявлений до завершения расследования. Конечно, мы работаем совместно со всеми органами. Поэтому когда будет информация, тогда и доведём её до сведения общественности», — сказала глава департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.
По её словам, они оказывают всяческое содействие.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга проводит проверку по факту смерти учащегося гимназии №47.