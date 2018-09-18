Роскомнадзор проверит Facebook и Twitter на исполнение закона о локализации данных россиян

В декабре текущего года Роскомнадзор направит запросы в Twitter и Facebook с требованием отчитаться о выполнении закона о локализации персональных данных российских пользователей социальных сетей, заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Вот истечёт второе полугодие, (я поставил себе срок — 15 декабря), напишу письмо: скажите, где хранятся эти данные? Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут», — цитирует Жарова РИА Новости.

Он добавил, что это будет являться началом проверки данных компаний.

«Мы их инструментарно никогда не проверяем, то есть приходим и спрашиваем у владельца серверных мощностей, есть ли договор с Twitter. Дальше уже не наша работа, а тех, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и т.д. Поэтому, по сути дела, это будет началом проверки, — добавил глава ведомства.

В мае Жаров анонсировал проведение комплексной проверки Facebook и WhatsApp.