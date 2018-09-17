В Оренбургской области прокуроры проведут проверки из-за степных пожаров

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Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий поручил проверить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности из-за участившихся степных и лесных пожаров, сообщает RIA56.
В Оренбургской области прокуроры проведут проверки из-за степных пожаров
  • РИА Новости

В частности, нужно оценить действия должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарного режима. Также необходимо проанализировать качество профилактической работы органов контроля и местного самоуправления.

Как рассказали в региональной прокуратуре, по всем выявленным фактам нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее в Оренбурге объявили экстренное предупреждение из-за смога.

В мае URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

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