В Оренбургской области прокуроры проведут проверки из-за степных пожаров

Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий поручил проверить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности из-за участившихся степных и лесных пожаров, сообщает RIA56.

В частности, нужно оценить действия должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарного режима. Также необходимо проанализировать качество профилактической работы органов контроля и местного самоуправления.

Как рассказали в региональной прокуратуре, по всем выявленным фактам нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее в Оренбурге объявили экстренное предупреждение из-за смога.

В мае URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.