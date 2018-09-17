В Оренбургской области прокуроры проведут проверки из-за степных пожаров
- РИА Новости
В частности, нужно оценить действия должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарного режима. Также необходимо проанализировать качество профилактической работы органов контроля и местного самоуправления.
Как рассказали в региональной прокуратуре, по всем выявленным фактам нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.
Ранее в Оренбурге объявили экстренное предупреждение из-за смога.
В мае URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.