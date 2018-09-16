В Оренбурге объявили экстренное предупреждение из-за смога

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В Оренбурге городская администрация объявила экстренное предупреждение из-за смога, сообщает RIA56.
В Оренбурге объявили экстренное предупреждение из-за смога
  • Reuters

Причиной стал крупный степной пожар, который начался днём в воскресенье, 16 сентября. К вечеру его удалось локализовать и ликвидировать.

«В связи с безветренной погодой в южной части города установился смог от тушения пожара. В настоящее время в районе Загородного шоссе пожар локализован», — уточнили в мэрии.

Жителям рекомендуют закрыть окна в жилых помещениях и ограничить посещение улицы. В случае ухудшения самочувствия нужно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее URA.RU сообщало, что участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для движения после тумана.

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