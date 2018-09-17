Эксперт прокомментировал намерение Минобороны России проводить масштабные учения каждые пять лет

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Директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение Минобороны России проводить масштабные учения каждые пять лет.
Эксперт прокомментировал намерение Минобороны России проводить масштабные учения каждые пять лет
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«Проводить подобные проверки раз в пять лет более чем оправданно — нужно понимать, что удалось сделать и к чему ещё предстоит стремиться», — сказал он.

По его словам, любое тестирование всегда эффективнее, если оно комплексное, поскольку чем больше масштаб, тем лучше видны недостатки и успехи в том или ином направлении.

Как отметил эксперт, регулярные учения покажут, несколько отечественная армия продолжает набирать силу, прирастая современными технологиями и боевой мощью.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».

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