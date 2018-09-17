Эксперт прокомментировал запрет для сотрудников ГИБДД снимать номера

Вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский прокомментировал запрет для сотрудников ГИБДД снимать номера.

Об этом сообщает Пятый канал.

По словам эксперта, указ направлен в первую очередь на борьбу с коррупцией.

«Фундамент какой? Конституционный суд нам 100 раз сказал в своих решениях, что при любом конфликте читай статью 55 часть третью Конституции России. А там сказано, что любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону», — напомнил Ольшанский.

В беседе с «Известиями» он также отметил, что указ президента приводит действующее законодательство в соответствие с Конституцией.

Ранее в Национальном автомобильном союзе оценили запрет для сотрудников ГИБДД снимать номера.