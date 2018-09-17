В Национальном автомобильном союзе оценили запрет для сотрудников ГИБДД снимать номера

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT рассказал, что запрет на снятие номеров с автомобилей защитит автовладельцев от злоупотреблений сотрудниками ГИБДД своими полномочиями.

«Я полагаю, что рядовые автомобилисты не сразу заметят это и не поймут, в чём дело. Но у человека, по крайней мере, появляется цивилизованная возможность доехать до места, и со всеми трудностями он столкнётся тогда, когда надо будет перерегистрировать в органах ГИБДД свой автомобиль или производить другие процессуальные действия. Во всяком случае, перемещение на этом автомобиле останется возможным», — отметил эксперт.

По его словам, данный запрет защищает автовладельцев от злоупотреблений сотрудниками ГИБДД своими полномочиями.

«Совершенно верно, что автовладельцы будут в большей безопасности, они будут защищены от мелкой коррупции, мелких домогательств и в принципе от злоупотреблений сотрудниками ГИБДД своими должностными полномочиями», — заключил Хайцеэр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает сотрудникам ГИБДД снимать с автомобилей регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.