Уровень безработицы в России за неделю снизился на 1,5%

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По данным Министерства труда России, число безработных граждан страны в период с 5 по 12 сентября сократилось на 1,5%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уровень безработицы в России за неделю снизился на 1,5%
  • РИА Новости

«С 5 по 12 сентября 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,5% и составила 662 200 человек», — цитирует текст документа РИА Новости.

Наибольшее сокращение численности безработных наблюдалось в том числе в республиках Алтай и Крым, а также в Сахалинской и Вологодской областях.

В Мурманской области и Камчатском крае, напротив, отмечается рост численности безработных.

Ранее газета «Известия» сообщала, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума за последние 27 лет. В конце августа показатель зарегистрированной безработицы составил 0,89%.

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