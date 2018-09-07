Число безработных в России снизилось более чем на 12% с начала года

Число безработных в России с начала года снизилось на 95,6 тыс. человек, что составляет 12,3%. Об этом заявила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

«По состоянию на 29 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 679,9 тыс. человек. На эту дату уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения», — сообщила вице-премьер.

Также она отметила, что число вакантных должностей, представленных работодателями органам службы занятости, на 29 августа составило 1,7 млн.

Ранее стало известно, что количество безработных в России с 18 по 25 июля снизилось на 0,2% и составило 695,7 тыс. человек.

27 августа «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области зафиксировали исторический минимум безработных за последние 20 лет.