По факту гибели пяти человек в ДТП в Воронежской области возбуждено уголовное дело

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В ГУ МВД России по Воронежской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, в результате которого погибли пять человек.
По факту гибели пяти человек в ДТП в Воронежской области возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Новоусманском районе», — говорится в тексте.

В МВД также уточнили, что в настоящее время сотрудники компетентных органов продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в результате лобового столкновения Volkswagen и Audi на 23-м километре дороги Нововоронеж — Воронеж погибли пять человек.

Также телеканал «360» передавал, что дело о гибели двух человек в ДТП в Саратовской области передали в Центральный аппарат СК России.

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