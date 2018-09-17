По факту гибели пяти человек в ДТП в Воронежской области возбуждено уголовное дело

В ГУ МВД России по Воронежской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, в результате которого погибли пять человек.

Об этом говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Новоусманском районе», — говорится в тексте.

В МВД также уточнили, что в настоящее время сотрудники компетентных органов продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в результате лобового столкновения Volkswagen и Audi на 23-м километре дороги Нововоронеж — Воронеж погибли пять человек.

Также телеканал «360» передавал, что дело о гибели двух человек в ДТП в Саратовской области передали в Центральный аппарат СК России.