В результате ДТП в Воронежской области погибли пять человек

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области с участием двух автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
В результате ДТП в Воронежской области погибли пять человек
  • РИА Новости

«Автоавария произошла около 05:30 мск на 23-м километре дороги Нововоронеж — Воронеж в Усманском районе. В результате лобового столкновения Volkswagen и Audi обе иномарки загорелись», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что в результате инцидента погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и двое пассажиров Audi.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

11 сентября ВашГород.ру передавал, что в ДТП в Кемеровской области погибли два человека

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