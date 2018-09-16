В результате ДТП в Воронежской области погибли пять человек
- РИА Новости
«Автоавария произошла около 05:30 мск на 23-м километре дороги Нововоронеж — Воронеж в Усманском районе. В результате лобового столкновения Volkswagen и Audi обе иномарки загорелись», — сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что в результате инцидента погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и двое пассажиров Audi.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.
11 сентября ВашГород.ру передавал, что в ДТП в Кемеровской области погибли два человека.