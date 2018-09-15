Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Петербургом
- РИА Новости
«Около 01:00 в Волосовском районе Ленинградской области на 76-м километре автодороги «Нарва» произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: автомобиля DAF под управлением водителя 1973 года рождения и автомобиля Mercedes Sprinter под управлением водителя 1965 года рождения», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что погибли водитель микроавтобуса и три его пассажира, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в ДТП в Кемеровской области погибли два человека.