Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Петербургом

Четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Около 01:00 в Волосовском районе Ленинградской области на 76-м километре автодороги «Нарва» произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: автомобиля DAF под управлением водителя 1973 года рождения и автомобиля Mercedes Sprinter под управлением водителя 1965 года рождения», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что погибли водитель микроавтобуса и три его пассажира, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.

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